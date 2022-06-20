Общество

В ОПУ рассказали о судьбе защитников Мариуполя

На данный момент неизвестно, в каких условиях содержат украинских защитников

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Попавшие в плен к россиянам защитники «Азовстали» живы. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает УРА-Информ.

«Сказать четко, в каких условиях, мы пока не можем. Но мы точно знаем, что они живы. ГУР постоянно держит это на контроле, с некоторыми из них есть связь, и процесс по их освобождению не останавливается ни на час. Я очень надеюсь, что сейчас он войдет в свою активную фазу, и мы начнем возвращать наших героев в Украин», – отметил Ермак.

Задачей ГУР, как отметил представитель ОПУ, на первом этапе было сохранение жизни бойцов, и «эту задачу ГУР выполнила».

«Сегодня они занимаются вторым этапом – их возвращением. И все детали, я думаю, они смогут четко рассказать», – добавил Ермак.

Также он призвал украинцев дождаться результатов переговоров по обмену.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска РФ начали интенсивно применять авиацию для истребления населения Луганской области.

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