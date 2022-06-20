Общество

В МЧС раскрыли, когда Путин может объявить полную мобилизацию: доклад Денисенко

Ситуация на фронте сложная, но относительно контролируемая. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Вадим Денисенко, который раскрыл детали своего заявления.

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Данная информация представлена ресурсом «Трибун», передает «УРА-Информ».

«Ситуация еще сложная, особенно на Северодонецком направлении, но она находится под контролем. Сразу можно сказать, что русские не особо в состоянии удержать основные рубежи. Их снова атаковали», — добавил он.

Денисенко добавил, что утром, 19 июня, в Киевской области было много работала ПВО и были слышны хлопки. На этом фоне Денисенко рассказал о другом сценарии развития действий. По его словам, это является мобилизация человеческих ресурсов России.

«Там начинают осторожно говорить о том, что у россиян нет мобильного ресурса», — сказал Денисенко, добавив, что мобилизация как таковая маловероятна.

«Все мы стоим перед важной вехой — 11 мая пройдут региональные выборы в Российской Федерации. Для Путина первые выборы даже важнее, потому что они хороши для его политики. Он не будет объявлять мобилизацию, чтобы уничтожить рейтинги», – заключил Денисенко.

Напомним, ВСУ готовятся освобождать новые земли Украины: источник ОП раскрыл, где будет нанесен удар по ВС РФ.

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