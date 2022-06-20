Общество

В Кремле уже угрожают Евросоюзу «развязанными руками»: что известно

В РФ утверждают, что у них теперь

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Российская Федерация в связи с европейскими санкциями, что задели поставки в Калининград, угрожает Евросоюзу «развязанными руками». Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление главы комиссии совета федерации по защите суверенитета Андрей Климов.

«Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у россии будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами», – отметил он.

Ранее сообщалось, что оккупанты усилили обстрелы оккупированного Донецка для создания там гуманитарного кризиса, чтобы обвинить в этом Запад, что поставляет оружие украинской стороне.

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