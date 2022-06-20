Общество

В Британской разведке озвучили важный прогноз по использованию авиации РФ в Украине

Неспособность последовательно применять боевую авиацию является одним из важнейших факторов очень ограниченного успеха российской кампании

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Военные россии за минувшие выходные сосредоточили наземные, а также тактические воздушные операции на центральному сектору украинского Донбасса. Об этом сообщает Минобороны Британии со ссылкой на британскую разведку, передает УРА-Информ.

«Несмотря на то, что Россия имеет на вооружении впечатляющий список относительно боевых самолетов, ВВС также почти наверняка не смогли развить институциональную культуру и навыки, необходимые пилотам для ведения современной воздушной кампании в западном стиле. Это привело к тому, что на сухопутные войска ложится большая, чем планировалось, доля усилий. Также России приходится активнее использовать современные крылатые ракеты, запасы которых, вероятно, на исходе», – сказано в сообщении разведки Британии.

Ранее сообщалось, что сегодня утром, 20 июня, в оккупированном украинском Донецке снаряды падают в районе Шахтерской площади и возле ТЦ «Донецк Сити». Под огнем оказались Киевский и Ворошиловский районы города. 

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