Теплинский родился 9.01.1969 в г. Моспино Донецкой области

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Новым командующим ВДВ россии стал уроженец украинского Донбасса. Им стал генерал-полковник Михаил Теплинский. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на подконтрольные ОРДО ресурсы.

Теплинский, как известно, родился 9.01.1969 в г. Моспино Донецкой области.

«Убийством украинцев теперь будет непосредственно руководить украинец. Командующим ВДВ России назначили уроженца Донетчины генерала Михаила Теплинского. Он будет, очевидно, и куратором специальных операций против украинской армии», – прокомментировал назначение украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Ранее сообщалось, что так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин заявил, что ночью на территории оккупированного Донецка, а также прилегающим территориям, была задействована и авиация, и другие инструменты по недопущению «обстрелов городов республики».