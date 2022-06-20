У России новый план: что задумали оккупанты

Сейчас захватчики прилагают максимальные усилия

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Российские войска усилили обстрелы Харькова, так как украинские военные практически дошли до государственной границы. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает УРА-Информ.

«Осталось чуть-чуть Вооруженным силам Украины, чтобы выйти на государственную границу в Харьковской области. Как Харьков, так и область были победоносно освобождены от врага», – отметила представительница украинского Минобороны.

Российские захватчики сейчас прилагают максимальные усилия для того, чтобы вооруженные силы Украины не дошли до государственной границы России.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация в связи с европейскими санкциями, что задели поставки в Калининград, угрожает Евросоюзу «развязанными руками».