У России новый план: что задумали оккупанты

Сейчас захватчики прилагают максимальные усилия
Российские войска усилили обстрелы Харькова, так как украинские военные практически дошли до государственной границы. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает УРА-Информ.
«Осталось чуть-чуть Вооруженным силам Украины, чтобы выйти на государственную границу в Харьковской области. Как Харьков, так и область были победоносно освобождены от врага», – отметила представительница украинского Минобороны.
Российские захватчики сейчас прилагают максимальные усилия для того, чтобы вооруженные силы Украины не дошли до государственной границы России.
Ранее сообщалось, что Российская Федерация в связи с европейскими санкциями, что задели поставки в Калининград, угрожает Евросоюзу «развязанными руками».
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