Общество

Соцопрос показал, сколько украинцев хотят вернуться домой с Польши: детали исследования

Многие украинцы были вынуждены бежать от ужасов войны за пределы Украины. Многие из них были приняты в Польше. В ряде городов им предоставили доступные условия жизни и социальную защиту. Однако социологи решили выяснить, хотят ли люди домой или же нет.

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Об этой информации сообщил «Первый Криворожский», сославшийся на польский журнал Science, передает «УРА-Информ».

Согласно исследованию, проведенному группой междисциплинарных исследовательских лабораторий «Война в Украине», около 50% украинцев готовы вернуться домой после войны.

Совместно с украинскими исследователями польская команда изучила основные проблемы, с которыми сталкиваются украинцы в Польше. Кроме того, исследователи выяснили, почему украинцы выбирают Польшу в качестве временного убежища и как они оценивают качество услуг поляков.

Большинство респондентов (97%) составляют женщины, средний возраст 36 лет, 76% имеют высшее образование.

«Около 75% респондентов считают, что их уровень жизни в Украине до войны был хорошим. В среднем было 25%, хорошим и очень хорошим — 52%. Большинство респондентов проживало в городах (91%). Что касается регионов, большая часть опрошенных проживала в городах (91%), больше всего из центральной части Украины (46%), запада (22%), юга (19%) и востока (13%)», — отмечают исследователи.

По данным опроса, 7% респондентов хотят «быстро вернуться в Украину, потому что не справляются со сложностью ситуации». При этом 2% хотят получить польское гражданство, а 16% украинцев до сих пор не знают, что делать.

– Беженцы, которые хотят вернуться в Украину, говорят, что Украина – их дом и родная страна, что жизнь в Польше дорогая, что нет работы и что нужно учитывать стоимость аренды квартир в долгосрочной перспективе. В целом они хотят вернуться в свои дома и ту жизнь, которую оставили в Украине, пишут исследователи.

Исследователи также обнаружили, что многие украинцы акцентировали внимание на сильных последствиях психологической травмы, полученной ими в результате войны.

«Большинство беженцев страдают посттравматическим стрессовым расстройством (76%), а 50% — психическим стрессом», — говорится в отчете.

Некоторые украинцы стали искать работу в Польше. Согласно опросу, 18% респондентов могли бы устроиться на работу, а 71% заявили, что планируют работать в ближайшее время. При этом около 28% украинских беженцев работают со стороны.

Напомним, «Мы не вторгались в Украину»: Лавров сделал циничное заявление.

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