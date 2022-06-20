Общество

Ситуация вокруг Северодонецка: ВСУ отбили атаку в районе Тошковки

Наиболее тяжелая ситуация сегодня на фронте — в Луганской области

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Вооруженные силы Украины отбили атаку российских оккупантов в районе поселка Тошковка. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УРА-Информ.

Стоит отметить, что наиболее тяжелая ситуация на фронте именно в Луганской области.

«Продолжаются упорные бои в Северодонецке, россияне пытаются захватить город полностью, но им это не удается, они несут массовые потери», – отметил Гайдай.

Ранее сообщалось, что для Украины начинается историческая неделя. Именно в ближайшие дни украинцы услышит ответ от Европейского союза по поводу статуса кандидата. В связи с этим от РФ стоит ожидать усиления активности. 

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