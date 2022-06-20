Общество

Ситуация в Северодонецке на 20 июня: что происходит в городе

Что там происходит рассказал Александр Стрюк.

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Российские оккупанты продолжают попытки полностью взять под свой контроль Северодонецк. Об этом в эфире телемарафона заявил глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк.

Он рассказал о том, что людей принудительно депортируют из домов или целых кварталов, потому что российским военным необходимо было занять позиции. Жителей насильно вывозят на оккупированную Россией территорию, пишет УРА-Информ.

По его данным, оккупанты держат под контролем большинство жилых кварталов, но если говорить обо всем городе, то больше трети Северодонецка контролируется ВСУ.

“Наши ребята держат оборону, практически круглосуточно находясь в уличных боях. При этом их расстреливают и из минометов, и из крупнокалиберной артиллерии, продолжаются периодические авианалеты. Враг бросает все новую и новую живую силу на штурм города. Лишь невероятными усилиями на усилиях оборону и не допустить продвижения рашистов”, – отметил Стрюк.

Он также подтвердил применение рашистами в Северодонецке запрещенных кассетных бомб.

Ранее мы сообщали, что Россия отправила еще один корабль с ракетами в Черное море.

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