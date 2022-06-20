Общество

Россия обстреливает Донецк: эксперт назвал причины

Противник намерен утверждать, что это ВСУ якобы новым западным оружием «убивают мирных жителей Донецка»

Время чтения: 1 Мин. , 4 Секунд

Оккупанты усилили обстрелы оккупированного Донецка для создания там гуманитарного кризиса, чтобы обвинить в этом Запад, что поставляет оружие украинской стороне. Об этом заявил украинский журналист Сергей Гармаш в эфире Радио НВ, передает УРА-Информ.

«Мы не можем, даже если бы хотели, позволить себе обстреливать просто так Донецк, чтобы уничтожить его, потому что у нас жесткий дефицит патронов, снарядов. У нас с боекомплектами большая проблема, к сожалению. Это первое. Второе: нет смысла разрушать город, который мы обязательно вернем себе, и нам придется его восстанавливать. Я уже не говорю о том, что у многих из нас там есть свои дома, есть знакомые, родные», – отметил Гармаш.

Тактика оккупационных войск россии заключается в том, чтобы оставить после себя выжженную землю.

«Если отслеживать публикации в российских СМИ (не только в российских, а в оккупационных тоже), то становится понятным, для чего они сами обстреливают Донецк. Они сейчас делают упор не на том, что Донецк обстреливается. Сейчас они делают упор на то, что Донецк и его мирные жители погибают от западного оружия. Это понятно, для чего делается — чтобы обвинить Запад в смертях гражданских и таким образом вызвать определенный общественный фон в западных странах, и прекратить поставки нам оружия», – резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном украинском Бердянске Запорожской области повсюду продолжают появляться наклейки с напоминанием, что Бердянск — это украинский город. 

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