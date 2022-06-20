Общество

РФ использует жителей ОРДО в качестве «мяса»: Береза показал интервью пленника

Стало известно, что Российская Федерация довольно жестоко обходится с украинцами, проживающими в ОРДЛО. Выяснилось, что они их «кидают» на передовые позиции, чтобы проверить ключевые точки Вооруженных сил Украины ценой своих жизней.

Время чтения: 36 Секунд

Об этой информации сообщил бывший нардеп Борислав Береза в Телеграме, выложивший тематический видеоролик, передает «УРА-Информ».

«Пушечное мясо из Донецка начало признавать, что русня пользуется местными жителями в качестве пушечного мяса. Увы», – коротко подметил экс-нардеп.

На видеоролике видно раненного мужчину из «ДНР» 1970-го года рождения. Он сообщил о том, что его зачислили в один из сепаратистских отрядов. После этого, как выяснилось позже, их фактически без оружия и необходимой техники закинули на передовые позиции с целью выявить огневые точки ВСУ. Таким образом, сепаратист сам признал, что Российская Федерация не жалеет жителей так называемых «республик», и использует их словно пешек, которыми можно пожертвовать ради великих идей.

Напомним, названо количество фильтрационных лагерей и тюрем, которые россияне создали в Украине.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

“Убийством украинцев теперь будет руководить украинец”: на Донбасс прибыл новый командир ВДВ РФ

Теплинский родился 9.01.1969 в г. Моспино Донецкой области

В Британской разведке озвучили важный прогноз по использованию авиации РФ в Украине

Неспособность последовательно применять боевую авиацию является одним из важнейших факторов очень ограниченного успеха российской кампании

Хлань рассказал об успехах украинских военных в Херсоне

Советник главы ОВА рассказал о ситуации в области.

Ситуация вокруг Северодонецка: ВСУ отбили атаку в районе Тошковки

Наиболее тяжелая ситуация сегодня на фронте — в Луганской области

Озвучены сроки контрнаступления ВСУ на некоторых направлениях

Имея тысячу реактивных систем залпового огня, а только 400 гаубиц, самоходных артиллерийских установок и других РСЗО, которые Украине предоставят партнеры, Украина сможет поражать врага с эффективностью, которая выше в десятки раз

ВСУ потеряли контроль над населенным пунктом вблизи Северодонецка

Сергей Гайдай рассказал о ситуации.