Стало известно, что Российская Федерация довольно жестоко обходится с украинцами, проживающими в ОРДЛО. Выяснилось, что они их «кидают» на передовые позиции, чтобы проверить ключевые точки Вооруженных сил Украины ценой своих жизней.

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Об этой информации сообщил бывший нардеп Борислав Береза в Телеграме, выложивший тематический видеоролик, передает «УРА-Информ».

«Пушечное мясо из Донецка начало признавать, что русня пользуется местными жителями в качестве пушечного мяса. Увы», – коротко подметил экс-нардеп.

На видеоролике видно раненного мужчину из «ДНР» 1970-го года рождения. Он сообщил о том, что его зачислили в один из сепаратистских отрядов. После этого, как выяснилось позже, их фактически без оружия и необходимой техники закинули на передовые позиции с целью выявить огневые точки ВСУ. Таким образом, сепаратист сам признал, что Российская Федерация не жалеет жителей так называемых «республик», и использует их словно пешек, которыми можно пожертвовать ради великих идей.

Напомним, названо количество фильтрационных лагерей и тюрем, которые россияне создали в Украине.