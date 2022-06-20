Общество

Озвучены сроки контрнаступления ВСУ на некоторых направлениях

Имея тысячу реактивных систем залпового огня, а только 400 гаубиц, самоходных артиллерийских установок и других РСЗО, которые Украине предоставят партнеры, Украина сможет поражать врага с эффективностью, которая выше в десятки раз

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Подразделения украинской армии уже в июле станут гораздо мощнее качественно, в отличие от армии Российской Федерации, которая лишь теряет свою технику на украинской земле. Об этом заявил председатель всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО», член Атлантического совета Юрий Романюк в интервью Obozrevatel, передает УРА-Информ.

«…По состоянию на июль ВСУ станут намного мощнее не в количественном составе и не в обеспечении вооружениями, а качественно, в отличие от российской армии…», – заявил он.

ВСУ, как подчеркнул Романюк, имея западное вооружение в необходимом количестве, смогут поражать врага с эффективностью, которая выше в десятки раз.

«…Что касается человеческого ресурса, то Украина имеет преимущество как минимум 1:4 — 1:5. Поэтому я прогнозирую, что в июле украинская армия на некоторых фронтах сможет перейти в контрнаступление…», – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что сторонник «русского мира» Александр Болотин, который проживает во временно оккупированном НВФ Донецке порекомендовал жителям города уезжать как можно дальше, так как жить в Донецке больше нельзя, это стало небезопасно. 

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