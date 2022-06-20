Общество

На Луганщине продолжаются бои за установление контроля над Северодонецком: Россия наносит авиаудары

Противник за последние сутки больше всего били по Лисичанску, Сиротиному, Вороновому, Боровскому, Устиновке, Тошковке, Ореховому, Золотому, Николаевке, Белогоровке

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Оккупационные войска РФ начали интенсивно применять авиацию для истребления населения Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УРА-Информ.

«К сожалению, сейчас мы не контролируем Метелкино вблизи областного центра. Войска РФ продолжают использовать „ползучую“ тактику — Луганщину истребляют из всего возможного оружия. „Тихая“ эвакуация продолжается с лисичанскими силами работников военных администраций, полицейских, спасателей и волонтеров. Из населенных пунктов, где продолжаются активные боевые действия, людей вывозят военные на бронированной технике», – отметил он.

Ранее сообщалось, что Украинская сторона будет отвечать России на обстрелы топливной инфраструктуры. 

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