На Луганщине продолжаются бои за установление контроля над Северодонецком: Россия наносит авиаудары

Противник за последние сутки больше всего били по Лисичанску, Сиротиному, Вороновому, Боровскому, Устиновке, Тошковке, Ореховому, Золотому, Николаевке, Белогоровке
Оккупационные войска РФ начали интенсивно применять авиацию для истребления населения Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УРА-Информ.
«К сожалению, сейчас мы не контролируем Метелкино вблизи областного центра. Войска РФ продолжают использовать „ползучую“ тактику — Луганщину истребляют из всего возможного оружия. „Тихая“ эвакуация продолжается с лисичанскими силами работников военных администраций, полицейских, спасателей и волонтеров. Из населенных пунктов, где продолжаются активные боевые действия, людей вывозят военные на бронированной технике», – отметил он.
Ранее сообщалось, что Украинская сторона будет отвечать России на обстрелы топливной инфраструктуры.
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