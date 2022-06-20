Общество

“Мы будем воевать лопатами, но мы будем защищаться”: Кулеба прокомментировал поставки вооружения в Украину

Министр отметил, что у Украины существенно меньше оружия, чем у России

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По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, никто из западных партнеров не должен верить в то, что граждане Украины будут охотнее идти на уступки без поставок вооружения. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление главы МИД.

«Если мы не получим оружия, хорошо, тогда мы будем воевать лопатами, но мы будем защищаться, потому что эта война — война за наше существование», – отметил Кулеба.

У Украины, как подчеркнул Кулеба, существенно меньше оружия, чем у России.

«Поэтому чем раньше мы получим оружие, чем раньше оно будет отправлено, тем больше будет помощь для нас. Если оружие будет отправлено позже, мы все равно скажем „спасибо“, но тогда многое будет потрачено напрасно, много людей погибнет», – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что попавшие в плен к россиянам защитники «Азовстали» живы.

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