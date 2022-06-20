Ходаковский предупредил жителей Донбасса: нужно готовиться к долгой войне

Сейчас на фронте не легко и население «республики» «устало от войны»

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В первые недели полномасштабного вторжения россии в суверенную Украину предатели из ОРДЛО и РФ были настроены на быструю победу оккупантов, а сейчас испытывают огромное разочарование. Об этом заявил бывший командир подразделений НВФ батальон «Восток» Александр Ходаковский, передает УРА-Информ.

«Уже сейчас наблюдается спад гуманитарной волны по отношению к освобожденным территориям, уже сейчас к беженцам не демонстрируют такого трепетного отношения, как в начале, и только помощь армии пока еще на подъеме, потому что там воюют и иногда погибают близкие нам люди, и тут вопрос уже не только в победе, но и в сохранении их жизней», – отметил он.

Жителям оккупированных территорий Донбасса, как отметил Ходаковский, нужно готовится к долгой войне и «учиться терпению».

«Большинство продолжает думать, что еще пару недель — и случится большая знаковая победа, потом через пару недель еще одна, — а там и до окончательной победы не далеко. Нужно начинать приходить к осознанию, что история эта будет долгой, и приводить к этому осознанию общество. Мы входим в фазу терпения, и любое соучастие в происходящем должно прекращать быть порывом, а должно становиться рутинной работой — чтобы «народ и армия едины», – добавил боевик.

Ранее сообщалось, что российские войска усилили обстрелы Харькова, так как украинские военные практически дошли до государственной границы.