Общество

Хлань рассказал об успехах украинских военных в Херсоне

Советник главы ОВА рассказал о ситуации в области.

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Украинским военным удалось преодолеть первую линию защиты российских оккупантов в Херсонской области. Об этом рассказал советник главы Херсонской военной администрации, военнослужащий ВСУ Сергей Хлань.

Он рассказал, что противник на данный момент враг укрепляется на второй и третьей линии обороны. Хлань добавил, что ВСУ наносили точных ударов по складам, которые находятся в тылу, пишет УРА-Информ со ссылкой на Еспресо.

“ВСУ отбросили оккупанта с первой линии обороны, которой они кичились, что их оборона непоколебима. Сейчас враг укрепляется на второй и третьей линии обороны. ВСУ наносили точных ударов по складам, которые находятся в тылу. В Новой Каховке, три раза подряд, было точное попадание по складам с боеприпасами врага. Возле Софиевки, у села Давыдов Брид были контрнаступательные действия. Там враг закрепляется на побережье реки Ингулец”, – заметил Хлань.

Он добавил, что дальнейшего удачного наступления Украине необходимо тяжелое вооружение.

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