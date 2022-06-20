Гиркин пожаловался на артиллерию ВСУ

Подразделения НВФ и военных РФ не успевают даже открывать контрбатарейный огонь

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Утром, 20 июня, временно оккупированный украинский Донецк подвергся сильному обстрелу, якобы «со стороны ВСУ». Об этом пишет в своем Телеграмм-канале бывший командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин, передает УРА-Информ.

Подразделения незаконных вооруженных формирований, а также военных РФ не успевают даже открывать контрбатарейный огонь.

«А прямо сейчас — с 8 утра — бьют по Донецку. На данный момент — уже 10 „прилетов“.

С нашей стороны контрбатарейный огонь пока не ведется. Вчера такие попытки были, но — как сообщают очевидцы — артиллерия противника их быстро подавила», – отметил Гиркин.

Ранее сообщалось, что новым командующим ВДВ россии стал уроженец украинского Донбасса. Им стал генерал-полковник Михаил Теплинский.