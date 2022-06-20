Бердянские партизаны оставили военным РФ яркое напоминание об Украине

Неизвестные партизаны продолжают рисковать жизнью

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Во временно оккупированном украинском Бердянске Запорожской области повсюду продолжают появляться наклейки с напоминанием, что Бердянск — это украинский город. Об этом сообщает Telegram-канал “Братья по оружию”, передает УРА-Информ.

«В оккупированном Бердянске неизвестные партизаны продолжают рисковать жизнью и оставляют наклейки с напоминанием, что это украинский город. Открытки распространяют в центре города, чтобы каждый оккупант видел и понимал, кто он есть. Дальше логическая цепочка его размышлений должна привести к неутешительному выводу относительно его будущего», – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что по словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, никто из западных партнеров не должен верить в то, что граждане Украины будут охотнее идти на уступки без поставок вооружения.