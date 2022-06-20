“Ад выглядит краше”: сторонник «русского мира» из Донецка призвал горожан уезжать из города

Болотин все восемь лет поддерживал “русский мир”

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Сторонник «русского мира» Александр Болотин, который проживает во временно оккупированном НВФ Донецке порекомендовал жителям города уезжать как можно дальше, так как жить в Донецке больше нельзя, это стало небезопасно. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Болотина.

“Сейчас самое время свалить из города куда подальше. Донецк стал терпилой. Это не паника, а вариант сохранить жизнь. Жить здесь больше нельзя. Ад выглядит краше…”, – заявил он.

Стоит отметить, что Болотин все восемь лет поддерживал “русский мир”.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины поддержал решение о введении визового режима с Российской Федерацией с 1 июля текущего года.