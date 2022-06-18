В Украине заговорили о возврате Крыма военным путем

Полуостров может быть возвращен военным путем

Время чтения: 21 Секунд

В ОПУ заговорили о возвращении аннексированного Крыма военным способом. Об этом заявила представитель президента Украины в АР Тамила Ташева, передает УРА-Информ.

«Вопрос Крыма после 24 февраля и подходы к возвращению территорий изменились. Будем использовать все методы, которые есть сейчас и будут нужны нам на момент Х», – отметила она.

Ранее сообщалось, что в оккупированном рашистами украинском Донецке энергоснабжение в Киевском, Куйбышевском и Ворошиловском районах нарушено в результате обстрелов оккупантов.