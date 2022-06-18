Названо количество фильтрационных лагерей и тюрем, которые россияне создали в Украине

Посол напомнил о тюрьме «Изоляция» в неподконтрольном Украине Донецке, добавив «мы очень хорошо знаем об ужасах, которые там творятся»

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Оккупанты создали на временно оккупированных территориях Украины не менее 20 фильтрационных лагерей и тюрем для граждан украинского государства. Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ, предает УРА-Информ.

Также посол напомнил мировому сообществу о тюрьме «Изоляция» в неподконтрольном Украине Донецке.

«И поэтому мы должны остановить распространение Россией этой тюрьмы по всей Украине».

Помимо этого, он рассказал о случаях пыток, о гендерном насилии со стороны оккупантов, похищении людей, в частности, и детей. Это стало «частью российской политики по издевательству над жителями оккупированных территорий Украины».

«Пока Херсонская и Запорожская области, по словам правозащитников, являются одними из лидеров по количеству похищений российскими военными в Украине», – добавил Цымбалюк.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины поддержал решение о введении визового режима с Российской Федерацией с 1 июля текущего года.