Общество

Названо количество фильтрационных лагерей и тюрем, которые россияне создали в Украине

Посол напомнил о тюрьме «Изоляция» в неподконтрольном Украине Донецке, добавив «мы очень хорошо знаем об ужасах, которые там творятся»

Время чтения: 41 Секунд

Оккупанты создали на временно оккупированных территориях Украины не менее 20 фильтрационных лагерей и тюрем для граждан украинского государства. Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ, предает УРА-Информ.

Также посол напомнил мировому сообществу о тюрьме «Изоляция» в неподконтрольном Украине Донецке.

«И поэтому мы должны остановить распространение Россией этой тюрьмы по всей Украине».

Помимо этого, он рассказал о случаях пыток, о гендерном насилии со стороны оккупантов, похищении людей, в частности, и детей. Это стало «частью российской политики по издевательству над жителями оккупированных территорий Украины».

«Пока Херсонская и Запорожская области, по словам правозащитников, являются одними из лидеров по количеству похищений российскими военными в Украине», – добавил Цымбалюк.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины поддержал решение о введении визового режима с Российской Федерацией с 1 июля текущего года.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

В Украине заговорили о возврате Крыма военным путем

Полуостров может быть возвращен военным путем

“Россияне лезут из всех щелей»: глава Луганщине рассказал, что происходит в Северодонецке

Военные РФ пока «не заканчиваются, как эти тараканы лезут со всех щелей»

Донецк без света: из-за обстрела рашистов без света осталось более 40 тыс. человек

Энергетики приступят к устранению повреждений, как только это позволит военная обстановка

«Мы не вторгались в Украину»: Лавров сделал циничное заявление

Он утверждает, что у них «не осталось ни одного способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО»

Коллаборант из Крыма проговорился: он признался в краже украинского зерна

Россия продает награбленное в Украине зерно

“До последнего российского солдата”: эксперт рассказал, сколько войска РФ будут воевать

Сейчас по всем показателям российские войска выдыхаются