В ОРДО намерены ввести режим «экономической зоны»: СМИ рассказали о задумке сепаратистов

На территории оккупированного Донбасса сепаратистские силы продолжают свою бурную деятельность даже в условиях войны. В данный момент так называемые «власти» намерены ввести особый режим для людей, который в теории должен улучшить жизнь «ДНР».

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Донецк», передает «УРА-Информ».

«На территории ДНР планируют ввести режим особой экономической зоны. У ДНР присутствует немало возможностей для адаптации законодательства под инвестора. Может дойти даже до того, что обнулят все налоги», – процитировал источник представителя сепаратистов.

К сожалению, многое из подобной «законодательной» инициативы осталось неизвестным. Ключевой вопрос, какой заинтересовал экспертные круги – это то, где представители ОРДО будут искать инвесторов в военное время.

Впрочем, даже рядовые дончане были недовольны внедрением вышеупомянутой инициативы. Помимо того, что у людей возник аналогичный вопрос насчет инвесторов, люди начали писать об очередном «распиле».

Напомним, будет ли Кремль проводить «референдумы» на захваченных территориях Украины: Данилов ответил на вопрос.