Общество

В ОРДЛО собираются заняться «референдумом» о присоединении к РФ

Решение будет приниматься после завершения так называемой «специальной военной операции»

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Решение о проведении «референдума» о присоединении временно оккупированных территорий Донбасса к Российской Федерации будет приниматься после завершения «специальной военной операции». Об этом заявил якобы «глава ДНР» Денис Пушилин, передает УРА-Информ.

«Мы сейчас сконцентрированы на специальной военной операции, освобождении территорий. Этим вопросом (о референдуме — прим.) мы зададимся в полной мере, чтобы можно было говорить о форме, о сроках и прочем, только после специальной военной операции», – отметил Пушилин.

Ранее сообщалось, что военные украинской армии должны иметь возможность отвечать на обстрелы с территории россии. Сейчас правительство США определяется с поставкой в Украину ракет с радиусом действия в 300 километров. 

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