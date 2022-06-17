В Кремле прокомментировали возможность ядерной войны

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности ядерной войны в мире

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность ядерной войны между США и Россией. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на “РИА Новости”.

«Я считаю, что в наши дни СМИ должны быть достаточно професинальны, чтобы не задавать таких вопросов. А те у кого берут интервью должны быть достаточно мудрыми, чтобы на такие вопросы не отвечать», – ответил Песков на вопрос журналистов о ядерной войне.

Ранее сообщалось, что войска РФ могут закрепится на Донбассе, однако, это не является неизбежным.