Очередная потеря российской авиации.

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Российская авиация продолжает терять боевую авиацию. На этот раз даже российская пресса подтверждает очередную потерю.

Российская пресса пишет о том, что военный самолет разбился в Белгородской области. Отмечается, что летчик сумел катапультировался, он остался жив, пишет УРА-Информ.

“Авария произошла в Корочанском районе. По предварительной информации, самолет задел линии электропередачи и упал на землю. Летчик успел катапультироваться, он жив”, – отмечает один из местных телеграм каналов.

По предварительным данным, которые представлены в местной прессе, рухнул российский штурмовик “Су-25” во время учебно-тренировочного полета. Одной из причин называют техническую неисправность.

При этом в Белгородской области практическую каждую неделю происходят различного рода взрывы. Поэтому нельзя исключать и то, что это украинские военные подбили этот самолет, но российская пропаганда хочет это скрыть.

Ранее мы сообщали, что россияне умышленно уничтожают Северодонец.