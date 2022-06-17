Общество

Украине нужно больше оружия: в США определяются с поставкой РСЗО в 300 километров

ВСУ очень не хватает дальнобойной артиллерии и ракет

Время чтения: 1 Мин. , 14 Секунд

Военные украинской армии должны иметь возможность отвечать на обстрелы с территории россии. Сейчас правительство США определяется с поставкой в Украину ракет с радиусом действия в 300 километров. Об этом в эфире программы «Попова» заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, передает УРА-Информ.

У россиян несмотря на проблемы, все еще сохраняется преимущество в артиллерии, а также реактивных системах залпового огня.

“Однако, по моему мнению, это их последний наступательный рывок. У них нет больше возможности продолжать идти вперед. Их солдаты обессилены, логистика нарушается”, – отметил Ходжес.

До конца августа, по прогнозам Ходжеса, оккупанты не будут способны ни на что, кроме артиллерийских обстрелов.

«Я верю, что уже в июле мы увидим в действии артиллерию и РСЗО, предоставляемые Западом. Конечно, нам бы всем хотелось бы чтобы этот процесс пошел быстрее, но я думаю, что положительный эффект от этих систем мы увидим в ближайшие несколько недель», – отметил эксперт.

ВСУ крайне не хватает дальнобойной артиллерии, а также ракет. По мнению Ходжеса, Украине необходимо давать больше оружия.

«Для того, чтобы уничтожать российскую артиллерию, которая наносит тяжелые потери, украинцам нужно гораздо больше этих систем. Например HIMARS, которые уже в пути, это замечательно, но их нужно больше. В десятки раз больше. Штаты отправили 4 таких РСЗО, а нужно 40. Также Британия вызвалась на поставку подобных систем. И если США и Великобритания дали такой пример, то скоро мы увидим другие страны, которые начнут делать такие поставки», – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что глава Луганской ОВА рассказал, почему российские солдаты умышленно уничтожают Северодонецк из артиллерии.

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