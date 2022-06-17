Угроза нападения с РБ сохраняется: Зеленский поручил проверить готовность к нападению в 4 областях

Зеленский провел заседание СНБО по поводу возможной угрозы нового вторжения со стороны Беларуси

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Глава украинского государства Владимир Зеленский провел заседание СНБО по поводу возможной угрозы нового вторжения со территории Беларуси. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает УРА-Информ.

«Давали оценку все наши органы, которые к этому причастны — что происходит, в каком состоянии находится сегодня войско Беларуси, сколько там военных РФ, какие планы… В результате есть поручение — сейчас будет проходить проверка в четырех областях состояния подготовки в случае, если будут проходить повторные вызовы для нашей страны», – сообщил Данилов.

Ранее сообщалось, что решение о проведении «референдума» о присоединении временно оккупированных территорий Донбасса к Российской Федерации будет приниматься после завершения «специальной военной операции».