Угроза нападения с РБ сохраняется: Зеленский поручил проверить готовность к нападению в 4 областях

Зеленский провел заседание СНБО по поводу возможной угрозы нового вторжения со стороны Беларуси
Глава украинского государства Владимир Зеленский провел заседание СНБО по поводу возможной угрозы нового вторжения со территории Беларуси. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает УРА-Информ.
«Давали оценку все наши органы, которые к этому причастны — что происходит, в каком состоянии находится сегодня войско Беларуси, сколько там военных РФ, какие планы… В результате есть поручение — сейчас будет проходить проверка в четырех областях состояния подготовки в случае, если будут проходить повторные вызовы для нашей страны», – сообщил Данилов.
Ранее сообщалось, что решение о проведении «референдума» о присоединении временно оккупированных территорий Донбасса к Российской Федерации будет приниматься после завершения «специальной военной операции».
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