Оккупанты умышленно расстреливают из танков северодонецкие многоэтажки, многие из которых теперь не подлежат восстановлению

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Глава Луганской ОВА рассказал, почему российские солдаты умышленно уничтожают Северодонецк из артиллерии. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Сергея Гайдая.

Россияне уже четвертый месяц не могут покорить Северодонецк. Также оккупанты не имеют успехов и в уличных боях. Из-за этого захватчики и уничтожают город из артилерии.

«Контроль над улицами постоянно меняется, ситуация достаточно шаткая, но наши защитники держат крепкую оборону и борются за каждый дом. Иногда действительно бой может длиться целый день только за одну многоэтажку. Ждем дальнобойную артиллерию от западных партнеров! В случае ее поступления — Северодонецк ждет скорая деоккупация!», – подчеркнул глава местной ОВА.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность ядерной войны между США и Россией.