“Россияне лезут из всех щелей»: глава Луганщине рассказал, что происходит в Северодонецке

Военные РФ пока «не заканчиваются, как эти тараканы лезут со всех щелей»

Время чтения: 34 Секунд

Ситуация в Луганской области крайне тяжелая, а в районе города Золотое и поселка Тошковка идут тяжелые бои. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает УРА-Информ.

Анонсировать эвакуацию местного населения, по словам Гайдая, пока нельзя, потому что россияне сразу расстреливают места сбора.

«Но все равно победим. Стараемся максимально завозить гуманитарные грузы, занимаемся эвакуацией. В Северодонецке идут бои, город не захвачен, как говорит русня. В Лисичанске очень мощные обстрелы. К сожалению, очень часто есть много погибших. Война не заканчивается. Мы в любом случае победим. Главное — не уставать», – добавил он.

Ранее сообщалось, что в оккупированном рашистами украинском Донецке энергоснабжение в Киевском, Куйбышевском и Ворошиловском районах нарушено в результате обстрелов оккупантов.