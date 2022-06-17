Общество

Польские гаубицы изменили ситуацию в Северодонецке – МВД

AHS Krab – отличное польское оружие.

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Гаубицы калибра 155 мм, переданные Украине ее польскими друзьями, изменили ситуацию в Северодонецке в пользу наших сил, и это почувствовали российские оккупанты. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов.

“Могу сказать, что эти гаубицы, переданные нам нашими польскими друзьями, сильно изменили ситуацию в Северодонецке, и оккупанты это почувствовали”, – подчеркнул он, пишет УРА-Информ со ссылкой на Укринформ.

Комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что его страна передаст Украине дополнительные самоходные гаубицы «Цезарь», и слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Берлин продолжит передачу оружия Киеву, Смирнов заявил, что это может изменить ход войны.

«Только при наличии у нас сравнимого с русскими количества тяжелых вооружений можно говорить о конкретных контратаках по всей линии фронта. Это будет стратегический прорыв в этой войне», — сказал Смирнов.

В конце мая Польша передала Украине 18 самоходных гаубиц AHS Krab калибра 155 мм.

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