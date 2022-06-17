Общество

«Мы не вторгались в Украину»: Лавров сделал циничное заявление

Он утверждает, что у них «не осталось ни одного способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО»

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Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью иностранным СМИ заявил, что россия не вторгалась в суверенную Украину, просто «у них не осталось ни одного другого способа». Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Лаврова.

«В селе Ягодное Черниговской области российские военные 28 дней содержали 360 человек, в том числе 74 ребенка и 5 человек с инвалидностью в подвале школы. Без туалета и воды. 10 пожилых людей умерли. «Это борьба с нацизмом?», задал вопрос журналист Лавров, на что чиновник ответил, что международные чиновники подвержены давлению Запада и очень часто выступают рупором «фейковых» новостей.

«То есть россия — белая и пушистая?», – уточнил журналист.

«Россия — не белая и не пушистая. Россия — такая, как она есть. И мы не стесняемся показывать себя такими, какие мы являемся», – отметил российский министр.

Ранее сообщалось, что так называемый “глава” аннексированного Крыма Аксенов подтвердил, что россия продает третьим странам зерно, что было своровано в Украине. 

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