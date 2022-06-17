Общество

Куда исчез известный генерал Путина: в Bellingcat дали ответ

У него были эксцессы с алкоголем

Время чтения: 32 Секунд

Отстранение от командования войной оккупационных войск россии против Украины генерала ВС РФ Александра Дворникова было личным решением президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил раcследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев в передаче «Продолжение следует» , передает УРА-Информ.

Наемники, что воевали с Дворниковым в Сирии рассказывают, что тот много пил, а также давал безрассудные приказы.

«У него были эксцессы с алкоголем. Были ситуация, когда он ночью решал начать войну без никакой разведовательной поддержки. Ему не подчинялись, были ситуации, когда просто игнорировали. Но расписывать стратегию он может», – отметил Грозев.

Ранее сообщалось, что глава украинского государства Владимир Зеленский провел заседание СНБО по поводу возможной угрозы нового вторжения с территории Беларуси. 

Счастлив
Счастлив
100 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Коллаборант из Крыма проговорился: он признался в краже украинского зерна

Россия продает награбленное в Украине зерно

“До последнего российского солдата”: эксперт рассказал, сколько войска РФ будут воевать

Сейчас по всем показателям российские войска выдыхаются

Угроза нападения с РБ сохраняется: Зеленский поручил проверить готовность к нападению в 4 областях

Зеленский провел заседание СНБО по поводу возможной угрозы нового вторжения со стороны Беларуси

Польские гаубицы изменили ситуацию в Северодонецке – МВД

AHS Krab – отличное польское оружие.

В ОРДО намерены ввести режим «экономической зоны»: СМИ рассказали о задумке сепаратистов

На территории оккупированного Донбасса сепаратистские силы продолжают свою бурную деятельность даже в условиях войны. В данный момент так называемые «власти» намерены ввести особый режим для людей, который в теории должен улучшить жизнь «ДНР».

В ОРДЛО собираются заняться «референдумом» о присоединении к РФ

Решение будет приниматься после завершения так называемой «специальной военной операции»