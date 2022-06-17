Куда исчез известный генерал Путина: в Bellingcat дали ответ

У него были эксцессы с алкоголем

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Отстранение от командования войной оккупационных войск россии против Украины генерала ВС РФ Александра Дворникова было личным решением президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил раcследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев в передаче «Продолжение следует» , передает УРА-Информ.

Наемники, что воевали с Дворниковым в Сирии рассказывают, что тот много пил, а также давал безрассудные приказы.

«У него были эксцессы с алкоголем. Были ситуация, когда он ночью решал начать войну без никакой разведовательной поддержки. Ему не подчинялись, были ситуации, когда просто игнорировали. Но расписывать стратегию он может», – отметил Грозев.

Ранее сообщалось, что глава украинского государства Владимир Зеленский провел заседание СНБО по поводу возможной угрозы нового вторжения с территории Беларуси.