Россия продает награбленное в Украине зерно

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Так называемый “глава” аннексированного Крыма Аксенов подтвердил, что россия продает третьим странам зерно, что было своровано в Украине. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Аксенова.

«Зерно с освобожденных территорий в Республику Крым проходит транзитом, затем идет в Севастополь на продажу. Мы сами себя обеспечиваем зерном», – отметил “глава” Крыма.

Ранее сообщалось, что войной войск РФ против Украины руководит лично президент россии Владимир Путин, именно поэтому РФ будет воевать до последнего российского солдата.