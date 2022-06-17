Общество

Донецк без света: из-за обстрела рашистов без света осталось более 40 тыс. человек

Энергетики приступят к устранению повреждений, как только это позволит военная обстановка

Время чтения: 27 Секунд

В оккупированном рашистами украинском Донецке энергоснабжение в Киевском, Куйбышевском и Ворошиловском районах нарушено в результате обстрелов оккупантов. Об этом сообщили в так называемом «минуглеэнерго ДНР», передает УРА-Информ.

«В 12:59 в результате артобстрела Донецка отключена воздушная линия 110 кВ, обесточено несколько подстанций. Без напряжения 249 трансформаторных подстанций, 41 250 бытовых абонентов в Киевском, Куйбышевском и Ворошиловском районах города», – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью иностранным СМИ заявил, что россия не вторгалась в суверенную Украину, просто «у них не осталось ни одного другого способа».

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

“Россияне лезут из всех щелей»: глава Луганщине рассказал, что происходит в Северодонецке

Военные РФ пока «не заканчиваются, как эти тараканы лезут со всех щелей»

«Мы не вторгались в Украину»: Лавров сделал циничное заявление

Он утверждает, что у них «не осталось ни одного способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО»

Коллаборант из Крыма проговорился: он признался в краже украинского зерна

Россия продает награбленное в Украине зерно

“До последнего российского солдата”: эксперт рассказал, сколько войска РФ будут воевать

Сейчас по всем показателям российские войска выдыхаются

Куда исчез известный генерал Путина: в Bellingcat дали ответ

У него были эксцессы с алкоголем

Угроза нападения с РБ сохраняется: Зеленский поручил проверить готовность к нападению в 4 областях

Зеленский провел заседание СНБО по поводу возможной угрозы нового вторжения со стороны Беларуси