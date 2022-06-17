Донецк без света: из-за обстрела рашистов без света осталось более 40 тыс. человек

Энергетики приступят к устранению повреждений, как только это позволит военная обстановка

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В оккупированном рашистами украинском Донецке энергоснабжение в Киевском, Куйбышевском и Ворошиловском районах нарушено в результате обстрелов оккупантов. Об этом сообщили в так называемом «минуглеэнерго ДНР», передает УРА-Информ.

«В 12:59 в результате артобстрела Донецка отключена воздушная линия 110 кВ, обесточено несколько подстанций. Без напряжения 249 трансформаторных подстанций, 41 250 бытовых абонентов в Киевском, Куйбышевском и Ворошиловском районах города», – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью иностранным СМИ заявил, что россия не вторгалась в суверенную Украину, просто «у них не осталось ни одного другого способа».