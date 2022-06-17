“До последнего российского солдата”: эксперт рассказал, сколько войска РФ будут воевать

Сейчас по всем показателям российские войска выдыхаются
Войной войск РФ против Украины руководит лично президент россии Владимир Путин, именно поэтому РФ будет воевать до последнего российского солдата. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, передает УРА-Информ.
«Этой войной со стороны Российской Федерации руководят политики, один политик — Путин. Поэтому военные будут проводить наступательные действия до последнего российского солдата. Вот, сколько будет у них людей… Они уже сейчас снимают с других направлений батальонно-тактические группы для того, чтобы выполнить политическую задачу», – отметил Жданов.
В данный момент можно наблюдать, что российские войска выдыхаются, однако, им нужна хоть какая-то победа.
«Дело в том, что без захвата хотя бы одной области — почему так важен Северодонецк — потому что это уже политическая задача, а не военная — Путину сегодня ничего предъявить российскому обществу. Нет победы. Ни одна задача военной операции не выполнена. А каждая инфоновость или каждое политическое заявление имеет как свой пик, так и свое падение. И вот сейчас начинается волна спада поддержки. Народ начинает задавать вопросы: „Вы четыре месяца воюете. Чего вы там воюете?“ И ему нужно что-то принести. Поэтому он будет», – добавил эксперт.
Ранее сообщалось, что отстранение от командования войной оккупационных войск россии против Украины генерала ВС РФ Александра Дворникова было личным решением президента РФ Владимира Путина.
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