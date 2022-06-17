Общество

“До последнего российского солдата”: эксперт рассказал, сколько войска РФ будут воевать

Сейчас по всем показателям российские войска выдыхаются

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Войной войск РФ против Украины руководит лично президент россии Владимир Путин, именно поэтому РФ будет воевать до последнего российского солдата. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, передает УРА-Информ.

«Этой войной со стороны Российской Федерации руководят политики, один политик — Путин. Поэтому военные будут проводить наступательные действия до последнего российского солдата. Вот, сколько будет у них людей… Они уже сейчас снимают с других направлений батальонно-тактические группы для того, чтобы выполнить политическую задачу», – отметил Жданов.

В данный момент можно наблюдать, что российские войска выдыхаются, однако, им нужна хоть какая-то победа.

«Дело в том, что без захвата хотя бы одной области — почему так важен Северодонецк — потому что это уже политическая задача, а не военная — Путину сегодня ничего предъявить российскому обществу. Нет победы. Ни одна задача военной операции не выполнена. А каждая инфоновость или каждое политическое заявление имеет как свой пик, так и свое падение. И вот сейчас начинается волна спада поддержки. Народ начинает задавать вопросы: „Вы четыре месяца воюете. Чего вы там воюете?“ И ему нужно что-то принести. Поэтому он будет», – добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что отстранение от командования войной оккупационных войск россии против Украины генерала ВС РФ Александра Дворникова было личным решением президента РФ Владимира Путина.

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