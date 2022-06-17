Общество

Американский генерал рассказал о проблемах России

Милли признал, что у россиян есть количественное преимущество в плане артиллерии и живой силы

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Войска РФ могут закрепится на Донбассе, однако, это не является неизбежным. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли, передает УРА-Информ.

Сейчас боевые действия идут на территории Луганской и Донецкой областей, самые жесткие бои идут вокруг Северодонецка.

«Сейчас этот город на три четверти взят россиянами, но украинцы сражаются улица за улицей, здание за зданием, и это не завершенное дело. На войне нет неизбежных ситуаций, но есть много поворотов. Я бы не сказал, что это неизбежно», – отметил генерал США.

У оккупантов, как уточнил Милл, есть количественное преимущество в плане артиллерии, а также живой силы, однако при этом, у них есть куча проблем.

«Но у россиян также есть много проблем — у них есть проблемы в командовании и контроле, логистике, моральные проблемы, проблемы лидерства и много других. Украинцы ведут героический бой. На Донбассе россияне продвигаются очень медленно, с очень тяжелой затяжной войной, это почти как Первая мировая война. И россияне несут значительные потери», – отметил он.

Ранее сообщалось, что финансов у Кремля на покупку «пушечного мяса» для боевых действий в суверенной Украине хватит года на полтора.

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