Общество

Загадочная болезнь в Северной Корее: власти объявили чрезвычайное положение

На данный момент непонятно, что это за инфекция

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Северная Корея сообщила в четверг, что в сельскохозяйственном регионе разразилась неустановленная кишечная эпидемия, создавшая дополнительную нагрузку на изолированную страну, борющуюся с хронической нехваткой продовольствия и вспышкой COVID-19.

Лидер Ким Чен Ын в среду отправил лекарства в западный портовый город Хэджу, чтобы помочь пациентам, страдающим от «острой кишечной эпидемии», сообщило государственное информационное агентство KCNA, не называя количество пострадавших или тип заболевания, пишет УРА-Информ.

«Ким подчеркнул необходимость как можно скорее остановить эпидемию, приняв решительные меры по карантину подозрительных случаев, чтобы точно ограничить ее распространение, подтверждая случаи с помощью эпидемиологических исследований и научных тестов», — сообщает KCNA.

Межкорейский чиновник в Министерстве объединения Южной Кореи заявил, что правительство отслеживает эпидемию, предположительно вызванную холерой или сыпным тифом.

Сообщения о вспышке появляются, когда Север борется с многочисленными инфекциями COVID-19. В прошлом месяце Корея объявила чрезвычайное положение из-за опасений по поводу нехватки вакцин и предметов медицинского назначения.

Южнокорейская разведка ранее сообщала, что такие заболевания, как тиф, уже были широко распространены в Северной Корее до того, как Корея объявила о вспышке коронавируса.

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