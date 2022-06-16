Общество

Вот это “помощь”: Германия предоставит Украине три  установки MARS II

Очередные странные заявление от Берлина.

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Германия предоставит Украине три пусковые установки ракет MARS II, заявила в среду в Брюсселе министр обороны Германии Кристин Ламбрехт. Она добавила, что обучение украинских военных обращению с этим оружием начнется в ближайшие недели.

Реактивная система залпового огня MARS II может поражать цели на расстоянии более 80 километров, пишет УРА-Информ.

Ламбрехт, участвующая во встрече министров обороны стран НАТО, признала, что пусковые установки поступят со складов бундесвера. Германия ранее заявляла, что предоставит Украине четыре таких пусковых установки. Теперь же походу ситуация изменилась и будет предоставлено только три таких установки.

Однако, когда Украина их получит и получит ли вообще пока непонятно. Германия продолжает обещать Киеву тяжелое вооружение, однако пока ничего не поставила. Если учесть слова, что обучение начнется “в ближайшие недели”, то вообще непонятно, когда они могут поступить на поле боя. Ранее мы сообщали, что украинские военные завершили обучение на РСЗО HIMARS

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