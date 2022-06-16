В Украине растет необычное поколение детей: Наев рассказал, что будет с будущим страны

Главнокомандующий ООС и по совместительству заместитель начальника Генерального штаба ВС Украинского государства Сергей Наев поднял важную для общества тему. В своем месседже он обратился к людям, дабы те задумались, какое поколение детей растет в военное время.

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Об этой информации сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц» в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«В Украине растет поколения детей, которые собственными глазами увидели войну. Они прошли через безжалостное пламя. Именно им придется в скором времени жить в государстве, которое станет на новый путь экономического, а также культурного развития. Это будет путь созидания и укрепления страны в будущем», – сказал в начале военнослужащий.

Затем он добавил, что именно поэтому в данный момент военным крайне важно делать так, чтобы дети не просто чувствовали их поддержку. По его словам, ВСУ должны делать все возможное, чтобы дети знали, что они под надежным щитом защитников и помощников.

Напомним, покупался – получил повестку: на пляже в Одессе ищут пополнение для ВСУ.