Украинские военные завершили обучение на РСЗО HIMARS: скоро они будут на Донбассе

Важные комплексы скоро появятся на линии фронта на очень важном участке.

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Первые украинские военные завершили обучение на реактивных системах залпового огня HIMARS. Обучение завершилось вчера, 15 июня в одной из Западных стран.

Даже стало известно, когда эти РСЗО должны появиться на поле боя. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марк Милли сказал на брифинге после заседания Контактной группы по оборонной поддержке Украины (так называемый “Рамштайн-3”) в Брюсселе отметил, что эти установки должны появиться на Донбассе до конца месяца, пишет УРА-Информ.

“До конца этого месяца мы передадим системы HIMARS и боеприпасы”, – отметил Милли.

Также, по его словам, обучение на системах HIMARS прошло 60 украинских военных. По данным западной прессы уже на днях новая партия украинских военных должна начать обучение на HIMARS.

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