РФ снова нанесла удар по мариупольцам: СМИ показали, что сделали с гуманитарным грузом для людей

По каким-то причинам российские оккупанты принесли больше всего страданиям жителям Мариуполя, который уже почти стерли с лица Украины. Однако этого им оказалось мало. ВС РФ решили отнять у людей и припасы, которые крайне важны для жизнеобеспечения любого живого существа.

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Об этой информации сообщила официальная телеграм-служба Украины, передает «УРА-Информ».

«Оккупанты уничтожили вагон с едой на востоке Украины. Ракетный удар пришелся по вагону, который стоял в 600 метрах от станции для пассажиров. По предварительной информации, пострадавших нет. Однако было уничтожено 34 паллета со съестными припасами», – сказано в сообщении.

До сих пор неясен мотив такого возмутительного поступка со стороны оккупантов. Многие и вовсе восприняли подобное попадание ракетой по припасам в качестве изощренного издевательства оккупантов над мариупольцами.

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