Новый «премьер ДНР» сделал заявление о «правительстве республики»

Хоценко отмечает, кадровые решения будут приниматься при необходимости

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«Правительство ДНР» будет функционировать в прежнем составе даже после назначения нового так называемого «премьер-министра ДНР» Виталия Хоценко. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО паблики, передает УРА-Информ.

«На первом этапе добавили одного вице-премьера, передали ему всю инфраструктуру, весь строительный блок, чтобы он максимально сфокусировался на этом. Если потребуется, будем принимать решения кадровые по замминистрам, по министрам», – отметил Хоценко.

Ранее сообщалось, что Главнокомандующий ООС и по совместительству заместитель начальника Генерального штаба ВС Украинского государства Сергей Наев поднял важную для общества тему. В своем месседже он обратился к людям, дабы те задумались, какое поколение детей растет в военное время.