Общество

Жителей Славянска предупредили об опасности в ближайшие дни

В Москве уже в ближайшее время готовятся сменить «руководство ЛДНР».

Время чтения: 50 Секунд

Оккупанты уже намерены перейти в жесткое наступление на Славянск с Изюмского направления. Об этом 24 каналу сообщил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив, передает УРА-Информ.

«Именно поэтому сейчас ситуация действительно меняется не в нашу пользу. Россияне могут перейти к развернутой атаке в Славянске в ближайшие дни», – отметил Андрусив.

Войска пойдут ,предположительно, на Барвенково, чтобы через него двигаться на окружение Славянска. Также другая группировка вражеских войск может наступать от Лимана — с другой стороны Славянска.

«По моему мнению, эти 2 группировки синхронизируются и пойдут на штурм Славянска. Это вызов ближайших дней. И только от того, насколько наши войска смогут нанести им урон, будет понятно, достигнет ли враг своей цели», – добавил советник.

Сил и средств у ВСУ, несмотря на все угрозы, достаточно, чтобы остановить российских оккупантов на данном направлении.

«В связи с тем, что нашим защитникам не хватает артиллерийских боеприпасов, мы будем платить большую цену за остановку этой орды, которая сейчас сконцентрировалась под Изюмом», – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в Москве уже в ближайшее время готовятся сменить «руководство ЛДНР».

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

В РФ уже начала «охоту» на «предателей»: под угрозой российские военные с украинскими корнями

Это — участники так называемой «спецоперации» с украинскими корнями

Украине жизненно необходимо держаться на Донбассе: Зеленский назвал причины

Донбасское направление — ключевое для определения того, кто будет доминировать в ближайшие недели

В Минобороны Украины сообщили, будут ли призывать женщин в ВСУ: ответ Маляр

За последние дни в соцсетях начали всплывать сообщения о том, что в армию Украинского государства скоро будут призывать и представительниц прекрасного пола. Тем не менее, заместитель министра обороны Анна Маляр поставила точку в данном вопросе.

В Кремле готовят замену Пушилину

Эксперт исключает вероятность того, что неподконтрольный Украине Донецк атаковали Вооруженные силы Украины

Отчаяние Кремля растет: россияне берут практически всех подряд на военную службу

Американский институт военных исследований опубликовал новые данные.

Еще одну категорию мужчин в Украине освободили от мобилизации

Речь идет о студентах и преподавателях ПТУ.