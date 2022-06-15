Жителей Славянска предупредили об опасности в ближайшие дни

В Москве уже в ближайшее время готовятся сменить «руководство ЛДНР».

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Оккупанты уже намерены перейти в жесткое наступление на Славянск с Изюмского направления. Об этом 24 каналу сообщил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив, передает УРА-Информ.

«Именно поэтому сейчас ситуация действительно меняется не в нашу пользу. Россияне могут перейти к развернутой атаке в Славянске в ближайшие дни», – отметил Андрусив.

Войска пойдут ,предположительно, на Барвенково, чтобы через него двигаться на окружение Славянска. Также другая группировка вражеских войск может наступать от Лимана — с другой стороны Славянска.

«По моему мнению, эти 2 группировки синхронизируются и пойдут на штурм Славянска. Это вызов ближайших дней. И только от того, насколько наши войска смогут нанести им урон, будет понятно, достигнет ли враг своей цели», – добавил советник.

Сил и средств у ВСУ, несмотря на все угрозы, достаточно, чтобы остановить российских оккупантов на данном направлении.

«В связи с тем, что нашим защитникам не хватает артиллерийских боеприпасов, мы будем платить большую цену за остановку этой орды, которая сейчас сконцентрировалась под Изюмом», – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в Москве уже в ближайшее время готовятся сменить «руководство ЛДНР».