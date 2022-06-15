В РФ уже начала «охоту» на «предателей»: под угрозой российские военные с украинскими корнями

Это — участники так называемой «спецоперации» с украинскими корнями

Время чтения: 29 Секунд

ФСБ РФ начали «охоту» на «предателей» среди военных россии. Под “раздачу” попадают участники так называемой «спецоперации» с украинскими корнями Об этом рассказал на своей странице в Facebook журналист Роман Цимбалюк, передает УРА-Информ.

«Их обвиняют в сотрудничестве с ВС Украины и задерживают во время пребывания в полевых лагерях. Дальнейшая судьба данных военнослужащих неизвестна, а родственникам сообщается, что они пропали без вести в ходе ведения боевых действий», – сообщил он.

Ранее сообщалось, что украинским военным жизненно необходимо держаться на линии разграничения на Донбассе, так как именно от этого зависит, какая сторона будет доминировать на поле боя в ближайшие недели.