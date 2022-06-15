В Минобороны Украины сообщили, будут ли призывать женщин в ВСУ: ответ Маляр

За последние дни в соцсетях начали всплывать сообщения о том, что в армию Украинского государства скоро будут призывать и представительниц прекрасного пола. Тем не менее, заместитель министра обороны Анна Маляр поставила точку в данном вопросе.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«В Министерстве обороны пока не рассматривают вопрос о мобилизации женщин. Распространяющаяся информация об этом является фейком, который распространяют пропагандисты Российской Федерации», – сказано в сообщении.

Сама же Маляр добавила, что в командовании ВСУ даже не стоит вопрос о том, дабы призывать в армию женщин. Более того, она подтвердила, что данный фейк «раздули» представители Кремля, дабы дестабилизировать ситуацию внутри страны.

«По ее словам, в данный момент нельзя полноценно спрогнозировать, как будет дальше проводиться мобилизация. Все будет зависеть от ситуации на фронте. Однако ан сегодняшний день мобилизация произошла по плану. Срывов никаких нет», – заключили ВСУ в сообщении.

Напомним, вблизи Украины была замечена техника НАТО: СМИ рассказали, что произошло.