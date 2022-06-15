Общество

В Мариуполе может распространиться холера: ВСУ сообщили о тревожной новости

На оккупированных Российской Федерацией территориях Украинского государства медики начали готовиться к серьезным проблемам. Речь идет о заболевании, которое потенциально может стать смертельно опасным для многих жителей Мариуполя в условиях послевоенной антисанитарии.

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Об этой информации сообщили ВСУ в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«В Мариуполе есть риск распространения холеры. В больницу медпомощи в Мариуполе, на основе которой открывают инфекционное отделение, пришел документ. Он предупреждает о том, что в городе может вспыхнуть холера. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко», – сказано в сообщении.

По его словам, соответствующий указ уже был подготовлен. Однако сделано это было не из-за ситуации в самом Мариуполе. Причина заключается в большом количестве трупов, которые обнаружились в речке Северский Донец. Оттуда, в свою очередь, черпает воду Донецкая область. Как заявил Андрющенко, это касается всех населенных пунктов кроме Мариуполя.

Напомним, в Раде сообщили, чего ждать по тарифам за коммуналку этой зимой: печальный прогноз.

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