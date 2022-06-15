Общество

В Кремле готовят замену Пушилину

Эксперт исключает вероятность того, что неподконтрольный Украине Донецк атаковали Вооруженные силы Украины

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В Москве уже в ближайшее время готовятся сменить «руководство ЛДНР». Об этом заявил военный эксперт Влад Волошин в интервью OBOZREVATEL, передает УРА-Информ.

«Он продолжает оставаться в информационном пространстве. Вероятнее всего, в ближайшее время будет замена этих пасечников и пушилиных, и он хочет показать, что еще на что-то способен. Это первое. Второе — если посмотреть на карту широкомасштабного российского вторжения, то на одних участках есть какие-то продвижения, на других нет. Возле Донецка ситуация для врага очень плохая. Авдеевка держится, Марьинка держится. Поэтому Пушилин пытается казаться стратегом, военачальником, который имеет военные заслуги перед Россией, поскольку возглавляет этот анклав», 0 отметил Волошин.

Также эксперт выразил уверенность, что глава Кремля Владимир Путин планирует менять «руководство ЛДНР».

«Несколько раз говорили о том, что такое руководство, как Пасечник и Пушилин, не совсем устраивает руководство России и руководство вооруженных сил РФ. Кроме того, в Кремле также видят, что Пушилин — не тот человек, который может управлять какими-то территориями. Не тот уровень компетенции», – добавил он.

Ранее сообщалось, что российское командование готовит «вбросы» о пленных героических защитниках «Азовстали». 

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