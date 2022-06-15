Общество

В “Азове” озвучили важную информацию касательно защитников Мариуполя

В ближайшее время в сети могут появиться провокационные сообщения

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Российское командование готовит «вбросы» о пленных героических защитниках «Азовстали». Об этом сообщает пресс-служба полка «Азов», передает УРА-Информ.

«В ближайшее время в сети могут появиться провокационные сообщения и заявления от наших собратьев, находящихся в плену российских оккупантов мариупольских защитников. Обнародованный материал может содержать пропагандистское содержание, которое не будет соответствовать действительности», – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что шестой президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда Украина будет готова к переговорам с Российской Федерацией. 

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