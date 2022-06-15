Общество

Украине жизненно необходимо держаться на Донбассе: Зеленский назвал причины

Донбасское направление — ключевое для определения того, кто будет доминировать в ближайшие недели

Время чтения: 29 Секунд

Украинским военным жизненно необходимо держаться на линии разграничения на Донбассе, так как именно от этого зависит, какая сторона будет доминировать на поле боя в ближайшие недели. Об этом заявил шестой президент Украины Владимир Зеленский, передает УРА-Информ.

«За минувшие сутки в битве на Донбассе кардинальных перемен не произошло… Потери, к сожалению, болезненные, но нужно держаться. Держаться именно там на Донбассе — жизненно необходимо. Чем больше потерь несет враг именно там, тем меньше сил у него будет, чтобы продолжать агрессию», – отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что оккупанты уже намерены перейти в жесткое наступление на Славянск с Изюмского направления. 

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