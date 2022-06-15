Покупался – получил повестку: на пляже в Одессе ищут пополнение для ВСУ

На одном из пляжей Одессы отдыхающим начали раздавать повестки.

Время чтения: 37 Секунд

Несмотря на все заявления властей и даже смертельные случаи в Одессе местные жители продолжают ходить на пляжи и там отдыхать. Однако, похоже, что в ближайшее время ситуация должна измениться.

Отдыхающим призывного возраста на одном из пляжей Одессы начали выдавать повестки в военкомат, пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

Патрульные отмечают, что нарушители постоянно срывают оградительные ленты и купаются несмотря на риск для жизни.

“Наиболее удивляет, когда женщины с маленькими детьми не реагируют на замечания. Несмотря на то, что были уже неоднократно случаи, что люди подрывались на минах”, – рассказал старший лейтенант полиции Александр Терентьев.

Нарушители же оправдываются тем, что думаю о том, что мины ставят очень далеко отсюда, минировать сейчас пляжи нет смысла.

Ранее мы сообщали, что в Украине ввели новые выплаты для переселенцев.